Arnold Sports 2025: saiba tudo sobre o evento de fisiculturismo

O Arnold Sports Festival 2025 terá inicio no final de fevereiro - dia 28 / Crédito: Reprodução/ Arnold Sports

O Arnold Sports Festival, torneio criado pelo ator e fisiculturista Arnold Schwarzenegger, está se aproximando, com início previsto para o dia 28 de fevereiro. Em sua 37ª edição, o evento reunirá mais de 12 mil fisiculturistas profissionais e atletas de diversas partes do mundo para disputar a maior competição multiesportiva de fitness. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Este será o primeiro evento Classic Physique na programação da IFBB Professional League em 2025. Doze atletas receberam convites para competir, e o vencedor garantirá vaga no Classic Physique Olympia 2025.

Arnold Classic 2025: quando será? O Arnold Sports Festival 2025 será realizado de sexta-feira, 28 de fevereiro, a domingo, 2 de março. Mini-Schwarzenegger: ex-fisiculturista revela abusos do pai na infância; CONHEÇA A rodada de pré-julgamento ocorrerá no Greater Columbus Convention Center, em Ohio (EUA), começando às 9h (horário de Brasília). As finais acontecerão na mesma noite, quando o campeão receberá o troféu das mãos do próprio Arnold Schwarzenegger, promotor do evento.

Arnold Classic 2025: principais atletas

Arnold Schwarzenegger anunciou que o prêmio em dinheiro será aumentado para US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões), consolidando o evento como um dos maiores do mundo do fisiculturismo. A competição contará com sete divisões, reunindo alguns dos maiores nomes do esporte. O atual campeão do Olympia, Samson Dauda, será a principal atração do evento na categoria Men’s Open. Ele prometeu subir ao palco em Columbus, onde enfrentará fortes concorrentes, como os ex-campeões Derek Lunsford e Brandon Curry. Shaun Clarida também retornará ao Men’s Open. Recentemente, ele competiu nessa divisão durante o Prague Pro, terminando na terceira posição.