Julio Balestrin: veja tudo sobre o fisiculturista brasileiro

Julio Balestrin foi um competidor e, atualmente, é um dos maiores influenciadores de fisiculturismo no Brasil Crédito: Reprodução/ Instagram @juliobalestrinoficial

Com a popularização do Mr. Olympia, que vai acontecer neste fim de semana, atletas e influenciadores ganharam notoriedade. Um dos grandes nomes dessa vertente no Brasil é o ex-atleta, educador físico e influenciador Julio Balestrin, de 49 anos de idade. Atualmente, sua maior fonte de popularidade vem das redes sociais. Sua parceria com o também influenciador de fisiculturismo, Renato Cariani, colocou a dupla no mais alto patamar do esporte no Brasil.

Os dois, atualmente, são patrocinados pela marca de suplementos Growth, e seus maiores trabalhos envolvem colaborações com personalidades. Nos famosos ‘projetos’, Julio e Cariani já estiveram ao lado de Pablo Marçal, Ramon Dino e Danilo Gentili. No entanto, a fama de Balestrin não se restringe aos meios online. Em sua época de competidor, ele acumulou diversos prêmios. Conheça um pouco mais sobre sua história. Julio Balestrin: fisiculturismo de pai para filho A primeira pessoa a transmitir um pouco do fisiculturismo para Balestrin foi seu pai, Josete, que por muito tempo treinava em casa com halteres de cimento e outros aparelhos improvisados.

Mas foi somente aos 17 anos que Julio ingressou em sua primeira academia, com o desejo inicial de melhorar sua autoestima, pois, na época, sua aparência não o agradava. Com um metabolismo favorável e referências de filmes como “Conan, o Bárbaro” (1982) e da série televisiva “O Incrível Hulk” (1978-1982), o jovem Julio percebeu que, com foco, poderia colher frutos no futuro. Nos anos 2000, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, já que conciliava a academia com seu trabalho em um pet shop, Julio contou com o auxílio de Wilson Santos, uma das principais referências brasileiras no segmento, para sua preparação.

Julio Balestrin: início nos campeonatos de fisiculturismo Sua primeira competição foi em 2001, quando ele quase conquistou seu primeiro título logo de cara. O segundo lugar no concurso lhe trouxe ainda mais vontade de prosperar no esporte. Além disso, o interesse em se tornar não apenas um atleta, mas também um educador físico, se tornou uma nova meta.

Foi em 2004 que ele adotou uma dieta mais calórica, com o objetivo de se consolidar como atleta e, já consagrado, buscar títulos nas competições. Julio Balestrin: títulos no fisiculturismo Foi assim que vieram seus primeiros títulos de renome. Primeiro, foi campeão paulista do interior e, em seguida, campeão paulista e campeão brasileiro, alcançando o mais alto patamar do fisiculturismo nacional. Com esse ‘boom’ em sua carreira, vieram os patrocínios, que o ajudaram a focar ainda mais e expandir sua trajetória no cenário nacional e, consequentemente, internacional.