Fisiculturismo Natural: saiba tudo sobre a modalidade do esporte

No cenário atual do fisiculturismo , onde corpos cada vez mais volumosos são impulsionados pelo uso constante de anabolizantes , ainda existe uma vertente do esporte que prioriza uma musculatura estética conquistada de forma natural.

Criado como um espaço para fisiculturistas de elite que desenvolvem suas físicas sob testes rigorosos antidoping, o Natural Olympia está alinhado à missão maior do INBA/PNBA: promover uma versão do fisiculturismo que, no futuro, possa ser reconhecida pelos Jogos Olímpicos .

No entanto, por ser menos popular que o fisiculturismo sem testes antidoping, essa vertente do esporte atrai menos patrocinadores, resultando em prêmios financeiros significativamente menores. Algumas federações oferecem apenas troféus e medalhas em vez de prêmios em dinheiro.

Assim como no fisiculturismo tradicional, os competidores naturais buscam minimizar a gordura corporal enquanto mantêm o máximo de massa muscular possível, com um físico simétrico e definido. Embora os esteroides facilitem esse processo, é perfeitamente possível atingir um alto nível físico sem eles.

Embora o Natural Olympia inclua as categorias tradicionais de fisiculturismo masculino e feminino — como Open Masculino, Classic Physique e Bikini —, ele também conta com divisões peculiares, como a de Tatuagem Masculina e as categorias de traje formal, nas quais os homens desfilam de terno e as mulheres, em vestidos de gala.

No entanto, a principal distinção do Natural Olympia em relação a outras competições continua sendo o protocolo rígido de testes antidoping da PNBA/INBA.

Fisiculturismo Natural: exame toxicológico no Mr. Olympia



A lista de substâncias proibidas no fisiculturismo competitivo inclui amostras de esteroides anabolizantes, diuréticos e agentes mascarantes.

O protocolo de testes da IFBB Pro League — que organiza o Mr. Olympia — não é amplamente divulgado. Em 1990, uma competição chegou a implementar testes antidoping obrigatórios, gerando grande repercussão, mas, desde então, os procedimentos têm se tornado menos transparentes.

Em 2017, o The New York Times noticiou que um porta-voz do Olympia afirmou que os testes de drogas foram realizados de forma disputada, mas não durante a competição em si.

Ao longo dos anos, grandes nomes do fisiculturismo, como Dorian Yates (seis vezes campeão do Mr. Olympia) e Ronnie Coleman (oito vezes vencedor), admitiram publicamente o uso de produção para melhorar o desempenho durante suas carreiras.