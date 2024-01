Renato Cariani: quem é o influenciador fitness alvo da PF

O fisiculturista e influenciador Renato Cariani é alvo de operação da Polícia Federal por ser sócio da empresa Anidrol. A indústria química que fica em Diadema, em São Paulo, é suspeita de desviar toneladas de um produto químico para produzir crack.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da empresa e na casa do influenciador. O Ministério Público e a PF chegaram a pedir a prisão de Renato e de mais duas pessoas, que foi negado.

Quem é Renato Cariani?

Renato Cariani, de 47 anos, é empresário, influenciador e fisiculturista. É um dos principais nomes do mundo fitness no Brasil, acumulando 7 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões de seguidores no YouTube.