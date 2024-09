Mr. Olympia 2024: tudo sobre o maior evento de fisiculturismo do mundo

Curiosamente, a "Cidade do Pecado" tem uma conexão especial com o prestigiado evento de fisiculturismo, o Mr. Olympia.

Até 2012, o Mr. Olympia possuía uma única categoria, mas, a partir desse ano, novas categorias foram inseridas. Com isso, a antiga categoria do Mr. Olympia passou a ser conhecida como Open Bodybuilding.

O Brasil terá quase 50 representantes, e alguns chegam como favoritos. A única categoria que não contará com nenhum brasileiro é a Fitness, com 13 mulheres na disputa.

Mr. Olympia 2024: onde assistir ao vivo, programação e ingressos



A transmissão e cobertura acontecerá exclusivamente por meio da Olympia TV.

A principais categorias vão ter início no dia 11 de outubro, em uma sexta-feira, com as competições que devém ter maior atenção do público no dia 12. Categorias amadoras vão ter inicio no dia 10 de outubro, na quinta-feira.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.