David Luiz tem apenas 3 vitórias e 33% de aproveitamento em jogos pelo Fortaleza

O defensor, de 38 anos, esteve presente em todos os cinco campeonatos que o Leão do Pici disputou até aqui: Cearense, Copa do Nordeste, Série A, Copa do Brasil e Libertadores.

Uma das contratações mais badaladas do Fortaleza para a temporada de 2025, o zagueiro David Luiz tem um aproveitamento de apenas 33,3%, levando em consideração as 15 partidas que jogou ao longo do ano: perdeu seis, empatou outras seis e ganhou somente três jogos.

No Estadual, a única partida em que ele saiu do banco de reservas foi na primeira final, na qual o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará. Na oportunidade, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por compor a dupla de zaga com o ex-Chelsea e com outro recém-chegado, Gastón Ávila.

Pelo Nordestão, foram três exibições, nas derrotas para Altos-PI — em sua estreia — e Vitória, ambas por 2 a 1, e na goleada imposta por 4 a 0 contra o Ferroviário.

Já nos torneios de cunho nacional, Série A e Copa do Brasil, o desempenho, apesar de não ser tão baixo em comparação ao todo, soma apenas um triunfo. No Brasileirão, o camisa 23 realizou seis jogos, perdeu novamente para o Vitória, no Barradão, e também para o Palmeiras, na Arena Castelão. Empatou com Mirassol e Internacional. O único resultado positivo foi alcançado na 1ª rodada, no duelo vencido diante do Fluminense, por 2 a 0.