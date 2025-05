Vojvoda lamenta eliminação "muito dura" do Fortaleza e diz: "Encontrar culpados não é solução"

Além do aspecto esportivo, a eliminação para o Retrô-PE fez com que o escrete cearense deixasse de receber R$ 3,6 milhões em premiação

Apesar das duas vitórias por goleadas conquistadas no início desse mês, sobre Colo-Colo-CHI e Juventude-RS , respectivamente, o Leão do Pici voltou a apresentar, nos últimos dois jogos , a instabilidade que lhe vem sendo corriqueira nesta temporada.

“Desde que começou o ano, estamos tendo um ano difícil enquanto a resultados. Não conseguimos a regularidade que este clube merece. Não estamos respondendo do jeito que podemos responder. Encontrar os culpados não é a solução. Encontrar as causas deste momento acho que é parte da nossa solução”, afirmou Vojvoda.

“É um momento difícil, um momento duro, um ano que não está dando certo, sabemos. Estamos doídos, estou doído, estou chateado, tenho que ter também a frieza de ter o tempo de pensar, ter o tempo de analisar toda a situação, tudo o que envolve este momento”, disse.

Eliminação pesada

Além do aspecto esportivo, a eliminação para o Retrô-PE — que, atualmente, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro — fez com que o escrete cearense deixasse de receber R$ 3,6 milhões em premiação — valor dado a equipe que avançasse para a fase seguinte do torneio.

“Hoje foi uma eliminação muito dura. E, bom, temos que pensar, que analisar, ser responsáveis em nossas decisões. Ser responsável pela nossa decisão e admitir que não estamos conseguindo o que precisamos”, ressaltou.