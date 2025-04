Em noite apática, Fortaleza é dominado pelo Racing e estreia com derrota na Libertadores

Apático e desorganizado, o Fortaleza perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0, na Arena Castelão, em jogo que marcou a estreia do Leão na Libertadores. Salas marcou no primeiro tempo, e Almendra e Sosa, na etapa final, decretaram a vitória do time argentino. Com o resultado, o Tricolor terminou a primeira rodada do torneio continental na última posição do Grupo E, já que Bucaramanga-COL e Colo-Colo-CHI empataram.

O Fortaleza volta a campo no domingo, dia 6, para encarar o Mirassol, fora de casa, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pela Copa Libertadores, o próximo compromisso acontece no dia 10, quinta-feira, contra o Colo-Colo, em duelo que acontecerá no Chile.