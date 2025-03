Com gol de pênalti, Ceará vence Fortaleza e larga em vantagem na final do Cearense

O resultado garante ao Vovô a vantagem do empate para o duelo decisivo do próximo sábado, 22, que decidirá o título estadual de 2025

Em Clássico-Rei acirrado, o Ceará derrotou o Fortaleza por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Fernando Sobral aos 36 minutos do segundo tempo, e garantiu a vantagem para o jogo da volta, que decide a final do Campeonato Cearense. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu pode até empatar no próximo sábado, 22, que garante o título do torneio estadual.

Para o Fortaleza, que ainda contou com a expulsão do volante Pol Fernández na partida, após falta em Fernando Sobral em um lance sem disputa de bola, somente a vitória importa no segundo confronto. Para manter-se vivo na disputa no próximo sábado, o time comandado por Vojvoda precisa, obrigatoriamente, vencer por pelo menos um gol de diferença, cenário que leva a disputa para os pênaltis.