Conmebol determina vitória do Fortaleza na Libertadores em jogo cancelado diante do Colo-Colo

Lucas Sasha e Javier Correa disputam lance no jogo Colo-Colo x Fortaleza, no Estádio Monumental de Santiago, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Javier TORRES / AFP

A Conmebol divulgou na tarde desta quarta-feira, 30, a decisão da comissão disciplinar da entidade envolvendo os eventos do jogo Colo-Colo x Fortaleza, válido pela segunda rodada da fase de Grupos da Copa Libertadores, foi realizado no dia 10 de abril. A entidade declarou o Fortaleza vencedor do confronto pelo placar de 3 a 0 e impôs sanções aos chilenos. Além da vitória para o adversário, o clube chileno jogará as próximas cinco partidas de torneios da Conmebol como mandante sem torcida e também não terá carga de ingressos como visitante por período igual de partidas.

Segundo relatos do periódico, as duas vítimas teriam sido atropeladas por um veículo da polícia durante uma manobra para dispersar a multidão que tentava invadir o estádio. Dentro da praça esportiva, a notícia do falecimento dos dois torcedores ainda não havia sido propagada no início do jogo — e isso causaria uma série de consequências posteriormente. A situação fugiu do controle a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Naquele momento, a notícia do falecimento de dois torcedores na área externa do Monumental David Arellano passou a ser comentada entre aqueles que estavam dentro do estádio. Adeptos do Colo-Colo, em um ato de revolta, quebraram os vidros que separam a arquibancada do campo e invadiram o gramado.