Jogos hoje (22/05/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 22 de maio de 2025 (22/05/25). Jogos da final da Copa do Brasil e do Campeonato Alemão compõem programação do dia.

Jogos de hoje (22/05/2025) do Campeonato Brasileiro sub-20

15h - Fluminense x Grêmio - Fluminense FC (YouTube)