Torcedores do Fortaleza realizam protesto na saída dos vestiários da Arena Castelão

Alguns jogadores, dirigentes e comissão técnica pararam para conversar com os torcedores / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Após a eliminação nos pênaltis para o Retrô-PE, nesta quarta-feira, 21, pela 3ª fase da Copa do Brasil, torcedores do Fortaleza realizaram protestos na saída dos vestiários do Leão na Arena Castelão — no estacionamento da praça esportiva. No episódio, os torcedores presentes no local proferiram palavras de ordem e xingamentos aos atletas, comissão técnica e dirigentes que deixavam as dependências do estádio e iam em direção ao ônibus tricolor.