Adaptado, David Luiz relembra início no Fortaleza: "Me senti sozinho"

Uma das principais contratações da história do Fortaleza, o zagueiro David Luiz chegou ao clube com uma carreira consolidada. Com passagens em grandes clubes da Europa e pela seleção brasileira, o jogador revelou, em entrevista ao canal 'Fui Clear', que sentiu "sozinho" nos primeiros dias no Pici.

"É gratificante ter esse reconhecimento dos companheiros de trabalho, que estão no nosso dia a dia. Nos primeiros dias eu me senti sozinho, tinha aquele sentimento estranho. Pô, eu sou tão acessível. Muitos vinham falar comigo, até o próprio treinador, e falavam: 'pô David, você vai pegar avião que muitas vezes não é fretado'. Isso é normal, o mundo inteiro faz isso. Algumas aproximações tinham muita cautela e eu falava: 'gente, eu sou zero isso", comentou.