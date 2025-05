"Torcedor está coberto de razão em cobrar", diz João Ricardo após eliminação do Fortaleza

Após empatar novamente em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Leão do Pici foi superado pelo Retrô na disputa de nos pênaltis e eliminado da Copa do Brasil

Superado na disputa de pênaltis, o Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil pelo Retrô na noite dessa quarta-feira, 21. O eliminação en casa aumentou o clima de insatisfação entre a torcida, que reagiu com vaias e protestos. Ao fim do jogo, o goleiro João Ricardo desabafou sobre o momento ruim do Tricolor e pediu desculpas aos torcedores.

"A gente já vem desde o início do ano achando desculpas e falando que vamos trabalhar, e estamos trabalhando. Um jogo como esse, que tínhamos obrigação de passar, infelizmente não passamos. Mais uma vez o torcedor está coberto de razão em cobrar, ele está acostumado com um time que compete, que ganha, que faz gol, e esse ano não estamos conseguindo. Tem que saber e reconhecer que o momento não é bom, mas não podemos desistir", afirmou o goleiro tricolor em entrevista ao GE.