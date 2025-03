Fortaleza 2x0 Fluminense: assista aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Leão do Pici leva a melhor no confronto tricolor, na Arena Castelão, e larga com vitória na Série A 2025. Lucero e Tinga marcam os gols dos donos da casa

Na abertura do Campeonato Brasileiro Série A 2025, o Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0, na noite deste sábado, 29, na Arena Castelão. Os gols do Leão do Pici foram marcados por Lucero e Tinga, ambos no primeiro tempo.