Vojvoda reconhece ano mais difícil no Fortaleza e alerta: "Ainda pode ser pior"

Em coletiva após a eliminação para o Retrô na Copa do Brasil o treinador também assumiu a culpa pelo baixo público no Castelão e contestou soluções drásticas como uma reformulação no elenco

"É o ano mais difícil que tenho. E não falo hoje, já venho falando isso. É um ano muito difícil, muito difícil. Por todas as coisas que aconteceram, principalmente resultados. Não vou esconder isso. O clube, a diretoria, os reforços, a janela, o elenco, tudo isso. Não há uma coisa, é tudo. Quando as coisas não estão dando certo, é tudo", desabafa após o revés decidido nas penalidades .

A crise do Fortaleza foi agravada com mais resultado negativo. Desta vez, um dos mais impactantes da Era Vojvoda. O clube foi eliminado pelo Retrô na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 21, jogando diante de sua torcida na Arena Castelão. Após a partida, Vojvoda concedeu entrevista coletiva e discorreu sobre o ano mais difícil desde que chegou ao Fortaleza, mas pregou atenção para que a temporada não se torne ainda mais alarmante.

Vojvoda protegeu a opinião dos torcedores, reconhecendo que o plantel merece inúmeras críticas pelo momento recente, mas saiu em defesa de uma das situações. Torcedores tem contestado a demora até o retorno do ponta Moisés, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Sobre o momento, alertou que o time precisa acordar para não ser ainda pior.

Eliminação que pesa no âmbito esportivo e financeiro



Além do aspecto esportivo, a eliminação para o Retrô, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, fez com que o escrete cearense deixasse de receber R$ 3,6 milhões em premiação, valor concedido a equipe que avançasse para a fase seguinte do torneio.

“Hoje foi uma eliminação muito dura. Temos que pensar, que analisar, ser responsáveis em nossas decisões. Ser responsável pela nossa decisão e admitir que não estamos conseguindo o que precisamos”, ressaltou.

Agora, a equipe foca suas atenções na Série A do Campeonato Brasileiro, onde no domingo, 25, às 20h30min, no Gigante da Boa Vista, enfrenta o Cruzeiro, pela décima rodada do torneio nacional.