Fortaleza dá vexame e é eliminado nos pênaltis pelo Retrô, na Copa do Brasil

Fortaleza x Retrô, pela Copa do Brasil 2025 / Crédito: Daniel Galber / Especial para O POVO

Ficou pelo caminho a passagem do Fortaleza na Copa do Brasil. O Tricolor do Pici foi eliminado, nos pênaltis, por 4 a 1, diante do Retrô, nesta quarta-feira, 21, na Arena Castelão. No tempo normal, 1 a 1, com o gol leonino sendo de Breno Lopes e Mike deixando tudo igual. Agora, a equipe foca suas atenções na Série A do Campeonato Brasileiro, onde no domingo, 25, às 20h30min, no Gigante da Boa Vista, enfrenta o Cruzeiro, pela décima rodada do torneio nacional.

O primeiro tempo foi de equilíbrio e intensidade, com o Retrô surpreendendo ao tomar a iniciativa diante do Tricolor do Pici. A equipe pernambucana começou com postura ofensiva e criou a primeira grande chance aos 21 minutos, quando Mascote apareceu com liberdade e finalizou por cima do gol, assustando o goleiro João Ricardo. Um minuto depois, resposta leonina. Marinho arriscou de fora da área, exigindo uma boa defesa de Volpi. O atacante continuou sendo o nome mais perigoso do ataque do Fortaleza e, aos 25, teve nova oportunidade, desta vez de cabeça, mas mandou para fora. Mesmo sem domínio claro, o time do Retrô mantinha uma boa postura tática, pressionava no meio-campo e conseguia impedir a construção ofensiva do adversário. Aos 37 minutos, Mascote voltou a levar perigo com um chute forte, mas a finalização saiu no meio do gol e facilitou a defesa de João Ricardo.

Já nos minutos finais, aos 42, o time da casa quase abriu o placar: após uma furada de Deyverson dentro da área, a bola sobrou para Martínez, que finalizou com perigo, mas acertou a rede pelo lado de fora. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com boas chances criadas e uma atuação ousada do Retrô, que mostrou não estar disposto a apenas se defender. Na volta dos vestiários, o Leão do Pici tratou logo de acalmar, momentaneamente, os tricolores presentes no Castelão. Mesmo sem mudanças de peças, a postura foi alterada e o time se mostrou mais incisivo.

O prêmio por isso veio aos 11 minutos. Pela direita, Marinho levantou na área, Deyverson tocou de cabeça com sutileza e a bola sobrou para Breno Lopes. Livre na marca do pênalti, ele finalizou com força, sem chances para a defesa, e inaugurou o placar. Entretanto, a calmaria deu lugar à apreensão. A Fênix se lançou pela primeira vez na etapa final e foi precisa. Eduardo cruzou rasteiro e Mike, livre de marcação, deixou tudo igual. A partir desse momento, foi só sufoco para o Fortaleza, com João Ricardo assumindo protagonismo. Com 24, a bola foi cruzada em escanteio para o Retrô, Bruno cabeceou e o goleiro apareceu com boa defesa.