Lucero volta a perder pênalti e acende alerta nas cobranças pelo Fortaleza

A cobrança desperdiçada contra o Retrô é a segunda falha do atacante na marca da cal em 2025

O erro de Lucero acende um alerta para os torcedores. Este foi o segundo pênalti desperdiçado pelo atacante nesta temporada. O primeiro havia ocorrido na 5ª rodada do Brasileirão, diante do Palmeiras, quando o argentino perdeu a chance de converter a cobrança e empatar a partida nos minutos finais.

Fora da Copa do Brasil, o Fortaleza foi eliminado na Arena Castelão ao ser superado pelo Retrô na disputa de pênaltis . O time pernambucano foi superior ao converter todas as cobranças, enquanto o Tricolor desperdiçou a chance de classificação após ver os chutes de Lucero e Kervin sendo defendidos pelo goleiro Fabian Volpi.

A eficiência em bolas paradas sempre foi uma das marcas de Lucero. Ao longo da carreira, o atacante desperdiçou apenas oito pênaltis — quatro deles com a camisa do Leão do Pici.

Se antes, a cobrança do argentino era motivo de tranquilidade para o torcedor tricolor, ultimamente tem sido diferente. Na penúltima rodada da Série A 2024, em duelo contra o já rebaixado Atlético-GO, Lucero desperdiçou sua cobrança de pênalti pelo Tricolor. Curiosamente, a primeira vez em que o camisa 9 falhou pelo clube na marca da cal foi justamente contra o Retrô, na segunda fase da Copa do Brasil de 2024. Na ocasião, entretanto, o Leão do Pici conseguiu a classificação.

Assim, com o time pressionado pela eliminação precoce e o desempenho instável desde o início da temporada, a queda de rendimento de Lucero e demais jogadores nas cobranças de pênaltis soma-se aos desafios enfretados pela equipe de Vojvoda.