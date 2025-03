Fortaleza goleia Ferroviário por 4 a 0 e quebra jejum de um mês sem vitórias

No sábado, 8, ainda sem local definido, os times voltam a se enfrentar, desta vez pela semifinal do Campeonato Cearense, às 16h30min

O Fortaleza reencontrou o caminho da vitória na noite desta quarta-feira, 5, na Arena Castelão. O Tricolor do Pici superou o Ferroviário por 4 a 0, em Clássico das Cores válido pela Copa do Nordeste. Moisés, duas vezes, Yago Pikachu e Renato Kayzer marcaram os gols do Leão.

Com o resultado, a equipe leonina assumiu a segunda posição do Grupo A do torneio, somando nove pontos. O Ferrão, por sua vez, ocupa a quarta colocação, com quatro.