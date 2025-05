Quatro anos de Vojvoda: o argentino que revolucionou e elevou o patamar do Fortaleza

Técnico mais longevo e vitorioso da história do Leão, Vojvoda é uma exceção no futebol brasileiro, marcado não apenas pela constante troca de treinadores, mas também pelo abandono precoce de projetos pelos próprios comandantes

Há quatro anos, um argentino chegou ao Pici para revolucionar a história do Fortaleza. No dia 4 de maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda, técnico totalmente fora do radar do futebol brasileiro, assumia o clube em um momento conturbado, marcado por um quase rebaixamento no ano anterior e um início ruim naquela temporada. Mais do que melhorar a equipe em campo, o comandante quebrou paradigmas e elevou o patamar do Leão no continente.

A humildade no trato com o próximo e a simplicidade no dia a dia cativaram os funcionários do Tricolor, enquanto os ótimos resultados em campo, aliados a ideias ousadas e modificações que quebravam qualquer pragmatismo, conquistaram os torcedores na arquibancada. O argentino mais cearense que já passou por terras alencarinas conquistou títulos, quebrou tabus e ajudou o Leão do Pici a viver momentos inéditos.