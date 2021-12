Retrospectiva 2021: ano histórico com conquistas inéditas para o Fortaleza

O Tricolor do Pici alcançou feitos como a quarta colocação do Brasileirão, classificação para a Copa Libertadores de 2022, tricampeonato do Cearense e semifinal da Copa do Brasil

A temporada de 2021 foi mágica para o Fortaleza, com conquistas históricas e inéditas: quarta colocação na Série A, classificação para a Copa Libertadores, semifinal da Copa do Brasil e título do Campeonato Cearense. O ano, porém, não foi somente de glórias. As frustrações e incertezas que rondavam o clube nos primeiros meses impulsionaram a direção tricolor a tomar uma decisão ousada: Juan Pablo Vojvoda, treinador argentino de 46 anos que trouxe consigo a coragem de enfrentar os adversários de igual para igual e a intensa vontade de vencer.

Início conturbado

O fim da Série A 2020 — que se estendeu até fevereiro de 2021 devido a pandemia da Covid-19 — não foi nada bom para o Tricolor do Pici. A equipe cearense terminou a competição na 16ª colocação e só não foi rebaixado por ter um saldo de gol superior ao do Vasco, 17º. Pressionado, o presidente Marcelo Paz, então, tomou duas decisões em relação ao planejamento para a temporada 2021: manter Enderson Moreira no comando técnico e realizar uma reformulação geral no elenco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza foi ao mercado em busca de jogadores jovens, que conseguissem ser flexíveis taticamente dentro de campo — fator preponderante para o trabalho implementado por Vojvoda posteriormente. Ao todo, foram dez contratações, quatro delas de times recém-rebaixados para a Série B, como o zagueiro Marcelo Benevenuto, ex-Botafogo, o lateral-direito Yago Pikachu, ex-Vasco, o atacante Robson, ex-Coritiba e o volante Gustavo Blanco, ex-Goiás. Além do quarteto, o Leão investiu no meio-campista Lucas Crispim, destaque da Segundona pelo Guarani-SP, e apostou em jogadores com pouco espaço nos clubes, como Éderson, vindo do Corinthians-SP, e Matheus Jussa, do Internacional-RS. Daniel Guedes, Isaque e Wellington Nem completaram o pacote de reforços.

Com a base do time montada e Enderson Moreira como treinador, o Tricolor do Pici tinha pela frente três competições prioritárias: Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Analisando somente os números e resultados, de forma fria, o início deveria ter sido animador para a torcida, mas a realidade foi diferente.

O Leão conquistou a melhor campanha da fase de grupos do Nordestão, totalizando 17 pontos em oito jogos — cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Na Copa do Brasil, eliminou o Caxias-RS (1 a 0) e o Ypiranga-RS (1 a 0), avançando para a terceira fase do torneio nacional.

Apesar dos resultados, o desempenho dentro de campo era inconsistente, situação que causou incômodo em grande parte da torcida. O Tricolor tinha dificuldades em se impor durante os jogos — mesmo quando enfrentava equipes inferiores tecnicamente — e pouco conseguia produzir ofensivamente. As críticas, então, foram centralizadas principalmente em Enderson Moreira, que tinha de lidar, além da pressão por um bom futebol, com a sombra deixada por Rogério Ceni durante a passagem pelo clube cearense entre 2017 e 2019.

O estopim aconteceu no dia 24 de abril, em uma noite de sábado, quando o Fortaleza foi eliminado na semifinal da Copa do Nordeste pelo Bahia, na Arena Castelão, após um 0 a 0 no tempo normal e 4 a 2 a favor do Esquadrão na disputa por pênaltis. Logo após o resultado, a demissão de Enderson se tornou inevitável. O treinador deixou o clube com 77% de aproveitamento na temporada 2021, com 9 vitórias, três empates e uma derrota em 13 jogos. A partir deste momento, um novo — e importante — capítulo da história do Tricolor foi iniciado.

A chegada de Vojvoda

Com a pressão da torcida por desempenhos melhores nas quatro linhas, Marcelo Paz definiu como prioridade a contratação de um treinador com perfil moderno e ofensivo, que tivesse a capacidade de extrair o máximo potencial do elenco. A princípio, dois nomes ganharam força: Ariel Holan e Fernando Diniz, mas a negociação com ambos não foi concretizada.

Com poucas opções no cenário nacional, a cúpula tricolor resolveu expandir as opções e um nome surgiu: Juan Pablo Vojvoda. O treinador argentino vinha de excelente trabalho na temporada anterior pelo Unión La Calera, do Chile, onde foi vice-campeão da liga nacional, classificando a modesta equipe para a Copa Libertadores 2021. O acordo aconteceu de forma rápida e no dia 4 de maio, uma terça-feira, Vojvoda foi anunciado como novo comandante do Fortaleza.

Com ideias táticas modernas e um estilo ofensivo, de imposição e muita intensidade, Vojvoda utilizou o mês de maio como uma espécie de pré-temporada, já que naquele período o Leão tinha somente jogos do Campeonato Cearense para disputar.

“A primeira característica que quero implantar é que o torcedor se sinta identificado com a equipe. Penso que é muito importante que tenhamos uma equipe que mostre intensidade, que mostre dinâmica de jogo, que saiba que seja equilibrada, mas que também mostre o que naturalmente tem o futebol brasileiro: a alegria, o improviso, o natural”, disse o treinador em coletiva de apresentação à imprensa, no dia 10 de maio.

Logo de cara houve uma mudança radical no esquema de jogo. De um 4-3-3 clássico com Enderson Moreira, passou a ser um 3-5-2 com Vojvoda, utilizando uma linha de três zagueiros, dois volantes, dois alas, um meia centralizado e dois atacantes. Como não havia participado da montagem do elenco, o argentino realizou testes e adaptou jogadores em novas funções. Tinga, antes lateral-direito, tornou-se zagueiro. Lucas Crispim, meio-campista clássico, assumiu a função de ala-esquerdo, assim como Yago Pikachu, que atuava como lateral-direito no Vasco e se transformou em ala-direito.

Além das alterações táticas, houve a mudança de postura dentro de campo, algo muito cobrado pela torcida no início do ano. Com Vojvoda, o Fortaleza se tornou uma equipe mais agressiva, que atacava e pressionava o adversário em seu campo de defesa a todo instante, buscando sempre o protagonismo da partida.

O tricampeonato cearense

O início de Vojvoda foi empolgante e com diversas goleadas. Em seu jogo de estreia, no dia 12 de maio, uma quarta-feira, o Tricolor do Pici venceu o Crato-CE por 6 a 1, com gols de Wellington Paulista (2x), Lucas Crispim, Éderson, Luiz Henrique e Robson, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Três dias depois, o primeiro Clássico-Rei do treinador no comando do Fortaleza, vencido por 2 a 0 pelo escrete vermelho-azul-e-branco, com gols de David e Jordan, contra.

Diante do Icasa, no dia 17 de maio, última partida antes da fase eliminatória, o Leão aplicou novamente um placar elástico: 6 a 0, resultado que se repetiu na semifinal contra o Atlético-CE. Por ter feito a melhor campanha geral — 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos —, o Fortaleza chegou para a disputa da grande final diante do Ceará, realizada em jogo único, com a vantagem do empate.

O segundo Clássico-Rei de Vojvoda, desta vez valendo título, aconteceu no dia 23 de maio, um domingo, na Arena Castelão. O confronto foi equilibrado e as duas equipes tiveram oportunidades para balançar as redes, mas ambas não conseguiram ser eficientes na finalização e o placar terminou 0 a 0, resultado suficiente para o Tricolor do Pici comemorar o tricampeonato cearense — e o primeiro troféu da carreira de Vojvoda como treinador.

“O primeiro título é sempre importante, ainda mais conseguido neste clube tão importante, com tantos torcedores. E agora, me comprometo a seguir por esse caminho de trabalho junto aos meus jogadores para seguir em busca de consolidar uma ideia de jogo, e, assim, consolidar o Fortaleza como uma das equipes importantes do futebol brasileiro”, ressaltou o comandante após a conquista.

A inédita semifinal da Copa do Brasil

No dia 23 de abril, a CBF realizou o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil e, entre os jogos, um se destacou: o Clássico-Rei. Pela primeira vez na história Fortaleza e Ceará se enfrentariam no torneio. O jogo valia muito para ambos, já que o vencedor, além de se classificar para às oitavas de final e eliminar o maior rival, embolsaria R$ 2,7 milhões em premiação.

O primeiro confronto aconteceu no dia 2 de junho, uma quarta-feira, na Arena Castelão. Assim como na decisão pelo título estadual, o embate entre o Tricolor e o Alvinegro foi equilibrado. Logo aos 9 minutos, Cléber, atacante do Vovô, abriu o placar. Com a vantagem, o Ceará recuou as linhas defensivas com o intuito de explorar os contra-ataques, enquanto o Fortaleza, em busca do empate, passou a pressionar. De tanto insistir, o gol do Leão veio aos 25 minutos, em cabeçada de Wellington Paulista. A equipe de Vojvoda quase virou o placar nos minutos finais, em finalização de Yago Pikachu, mas a bola estufou as redes pelo lado de fora.

Oito dias se passaram e os clubes voltaram ao Castelão para definir quem iria se classificar. Com o 1 a 1 no primeiro jogo, nenhuma das equipes tinha qualquer vantagem de resultado. Desta vez, não houve equilíbrio. Com autoridade, o Fortaleza se impôs do início ao fim e venceu por 3 a 0, com gols de Felipe e David (2x).

"Nossa vontade se sobressaiu, não estou dizendo que temos mais vontade, mas hoje se sobressaiu, assim como nossa intensidade. Independente do idioma que ele (Vojvoda) fala, ele é comunicativo e passa muita confiança. Ele deixa à vontade em campo e só pede intensidade e vontade. Quando temos a confiança do treinador, isso leva a gente para outro patamar", disse o volante Éderson, em entrevista ainda no campo após o triunfo.

Nas oitavas de final, o Fortaleza foi sorteado para enfrentar o CRB, equipe alagoana que havia eliminado o poderoso Palmeiras-SP na fase anterior. O primeiro encontro entre as equipes aconteceu no dia 29 de julho, na Arena Castelão, e o Tricolor do Pici venceu por 2 a 1, com dois gols de Wellington Paulista em cobranças de pênalti. Na partida de volta, no dia 4 de agosto, no estádio Rei Pelé, novo triunfo do Leão, por 1 a 0, novamente com gol marcado por Wellington Paulista.

Às quartas de final foram contra o São Paulo. O primeiro embate ocorreu no dia 25 de agosto, no estádio Morumbi, e foi repleto de emoção. A equipe comandada por Vojvoda sofreu dois gols em menos de 10 minutos no segundo tempo, ambos de Rigoni, resultado que complicaria bastante a situação para a partida de volta. Aguerrido, o Tricolor não desistiu e conseguiu empatar nos minutos finais do jogo. Yago Pikachu, aos 39 minutos, e Romarinho, já nos acréscimos.

Os Tricolores voltaram a se enfrentar no dia 15 de setembro, na Arena Castelão, e o Fortaleza teve total domínio do confronto. Em ritmo intenso, o Leão derrotou o São Paulo por 3 a 1, com gols de Ronald, Henríquez e David. Com o resultado, o Fortaleza superou a campanha de 2001, quando chegou nas quartas de final, mas foi eliminado pela Ponte Preta, além da cota milionária obtida no torneio: R$ 17,21 milhões.

Na semifinal, duelo difícil contra o Atlético-MG, equipe com um dos elencos mais fortes do país. O jogo de ida aconteceu no dia 20 de outubro, no Mineirão, e o Galo goleou o Fortaleza por 4 a 0, dificultando as possibilidades de classificação para a equipe cearense. No embate de volta, no Castelão, novo triunfo mineiro por 2 a 1. Apesar da derrota, os 9.518 torcedores presentes no estádio aplaudiram e valorizaram a excelente campanha do Tricolor no torneio.

Brasileirão e Libertadores: a coroação de um ano histórico

O Fortaleza iniciou a Série A de forma implacável, com três vitórias consecutivas e a liderança do torneio. Na estreia, no dia 30 de maio, o Leão derrotou, em pleno Mineirão, o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, com atuação coletiva que chamou a atenção da mídia nacional pela organização tática e a forma intensa de atuar durante os 90 minutos. Nos dois jogos seguintes, ambos na Arena Castelão, goleada por 5 a 1 sobre o Internacional-RS, e 1 a 0 diante do Sport-PE.

A campanha do primeiro turno se manteve consistente e o Tricolor do Pici conseguiu, após 19 jogos, continuar figurando entre os quatro primeiros colocados, atrás somente do Atlético-MG, Palmeiras-SP e Flamengo-RJ. Neste recorte de partidas, o Fortaleza venceu nove, empatou seis e foi derrotado somente quatro vezes, totalizando 33 pontos e 58% de aproveitamento.

No segundo turno, a equipe viveu alguns momentos de instabilidade. A maratona de jogos, o desgaste físico e as lesões de atletas importantes, como Lucas Crispim e Yago Pikachu, prejudicaram. Apesar dos problemas, o escrete vermelho-azul-e-branco seguiu firme na competição. Nos 19 jogos finais, o Tricolor venceu oito, empatou um e foi derrotado 10 vezes, desempenho que fez o clube conquistar dois feitos históricos e inéditos: quarto lugar do Brasileirão com 58 pontos — a melhor colocação de um clube nordestino na história dos pontos corridos — e classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores 2022. O Fortaleza foi, inclusive, o único time a estar em todas as rodadas do Brasileirão entre os seis primeiros colocados.

A comemoração pela façanha aconteceu no dia 9 de dezembro no duelo contra o Bahia, na Arena Castelão, com 51.125 tricolores presentes, o recorde de público do futebol cearense em 2021. O embate foi vencido pelo Leão, por 2 a 1, com gols de Wellington Paulista e Yago Pikachu. Ao fim da partida, todos os refletores do estádio foram apagados e uma linda festa com as lanternas dos celulares dos torcedores nas arquibancadas aconteceu, coroando um ano que, certamente, jamais será esquecido.

“Representa um ano de trabalho com muito compromisso, mas, também, um desafio para a próxima temporada. A verdade é que quero desfrutar, descansar e juntar muita energia, pois o Fortaleza necessita de todos e necessitará de gente com mente renovada e com muita gana por trabalhar no próximo ano”, enfatizou Vojvoda em coletiva após o último jogo do ano.

Fortaleza na temporada 2021:



Jogos: 67



Vitórias: 35



empates: 15



Derrotas: 17



Gols marcados: 96



Gols sofridos: 63



Aproveitamento: 59%



Artilheiro: Robson (15 gols)



Maior público: 51.125



Títulos: Campeonato Cearense

Tags