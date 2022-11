Da lanterna à Liberta! A arrancada do Fortaleza no Brasileirão

Dono da pior campanha do 1º turno, o Leão fechou o returno com 70,18% de aproveitamento, o terceiro melhor da competição. Na 8º colocação, o time de Vojvoda está garantido na maior competição do continente em 2023

Lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro durante quase toda a competição, o Fortaleza alcançou um feito histórico na noite deste domingo, 13 de novembro. Tido como praticamente rebaixado, o Leão realizou uma campanha história no returno e alcançou, pela segunda vez seguida, a classificação para a Copa Libertadores da América.

Após superar o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda encerrou sua participação no torneio na 8º colocação. Com 55 pontos, o Tricolor do Pici contou com um tropeço do América-MG e garantiu vaga na maior competição do continente.

Sobre o assunto "É fruto de muito trabalho", ressalta Galhardo sobre vaga do Fortaleza na Libertadores

Em dois anos, Vojvoda venceu 22 dos 23 clubes que enfrentou na Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dono pior campanha do primeiro turno, o Fortaleza contabilizou 12 vitórias, quatro empates e três derrotas no returno. Seu aproveitamento foi o terceiro melhor da competição, atrás apenas do vice Internacional e do campeão Palmeiras, respectivamente.

Ao todo, foram 70,18% de aproveitamento no segundo turno, frente aos míseros 26% do primeiro turno. As últimas 19 rodadas foram cruciais para a recuperação da equipe. Abaixo, confira como foi toda a trajetória do Tricolor de Aço, rodada a rodada, no Brasileirão 2022.



Tags