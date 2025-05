Gol de Cassiano que garantiu ao Fortaleza o título cearense de 2015 completa 10 anos

Dentre os 46 títulos estaduais conquistados pelo Fortaleza, o Leão conquistava, há 10 anos, um dos troféus mais simbólicos. Com o gol marcado por Cassiano aos 47 minutos do segundo tempo da final contra o Ceará, no dia 3 de maio de 2015, o Tricolor do Pici conquistava seu 40º troféu de campeão cearense.

Além do quadragésimo campeonato, o simbolismo por trás deste gol e da conquista estadual é diretamente atrelado à rivalidade local. Caso o Ceará conquistasse o certame naquele ano, o escrete de Porangabuçu conquistaria seu quinto título estadual em sequência.