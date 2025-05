Vojvoda fala sobre futuro e revela "sofrimento junto aos jogadores" em momento difícil do Fortaleza

Encerrando a sequência de quatro jogos atuando fora de casa, o Fortaleza empatou com o São Paulo em 0 a 0, no Estádio Morumbis. Apesar da melhora no desempenho do Leão do Pici, após o duelo Vojvoda foi novamente questionado sobre o momento que o Tricolor vem passando na temporada e sua permanência no clube.

Com o placar igualado em São Paulo, o escrete cearense chegou ao seu sétimo jogo seguido sem vitória na temporada. Com exceção do jogo contra o Colo-Colo, o Fortaleza venceu um único adversário com bola rolando nas últimas 14 partidas, que foi o Fluminense, na estreia da equipe na Série A.