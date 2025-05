Fortaleza chega ao sétimo jogo sem vitória e ao quarto empate consecutivo

São Paulo x Fortaleza, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Morumbis / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza teve boa atuação contra o São Paulo, mas amargou um novo jogo sem vitória na temporada. Com o empate no Morumbis, em duelo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici chegou ao sétimo jogo sem vitória na temporada. O número só não é maior porque o time cearense foi considerado vencedor pela Conmebol no jogo contra o Colo-Colo, pela Libertadores, que foi encerrado aos 24 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 0 a 0, por conta de uma invasão de torcedores. Antes do duelo contra o time chileno, o Leão vinha de um empate (contra o Mirassol) e uma derrota (para o Racing).