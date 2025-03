Com gol de Pedro Raul, Ceará empata com Fortaleza e é bicampeão invicto do Cearense

O Alvinegro, com a conquista, passa a ser o maior campeão estadual, com 47 títulos, um a mais que o rival Fortaleza

A partida contou com reviravoltas e emoção até o fim. O Vovô, com a vantagem do empate, viu o Leão abrir o placar aos 13 minutos do segundo tempo, com Lucas Sasha, cinco minutos após a equipe tricolor ter perdido um jogador, o zagueiro Gastón Ávila, expulso. Apesar do baque, o Alvinegro reagiu, encurralou o rival em seu campo de defesa e empatou a partida aos 28 minutos, com um bonito gol de Pedro Raul.

A hegemonia do Campeonato Cearense tem nome: Ceará Sporting Club. Em jogo tenso, o Alvinegro de Porangabuçu buscou o empate contra o Fortaleza neste sábado, 22, por 1 a 1, e confirmou o bicampeonato – no jogo de ida, a equipe comandada por Léo Condé venceu por 1 a 0, totalizando 2 a 1 no agregado. Foi a 47ª taça da história do clube de Porangabuçu, que assumiu o posto de maior campeão estadual.

Pelo segundo ano consecutivo, o Ceará conquistou a taça do Estadual de forma invicta, sem perder nenhum jogo sequer. Na campanha deste ano, o Vovô foi soberano: venceu sete duelos e empatou um. Além disso, terminou com o melhor ataque e a melhor defesa da competição.

Ceará 1x1 Fortaleza: o jogo



Com a Arena Castelão lotada de torcedores e um clima digno de final, Ceará e Fortaleza perfilaram em campo com uma certeza: somente um, neste sábado, 22, tomaria para si a hegemonia do Campeonato Cearense. A linda festa nas arquibancadas de ambas as torcidas, alvinegros e tricolores, com vários mosaicos diferentes, provocações, bandeirões e cantoria, deu o tom do que se esperava do confronto entre os times dentro de campo.

A realidade, entretanto, foi outra. Assim como no primeiro tempo do jogo de ida, o embate entre Vovô e Leão foi truncado, com muitas faltas e quase nenhuma chance real de gol. No embate tático dos treinadores, Vojvoda optou por mudar a escalação e colocou quatro atacantes de ofício no Tricolor. Léo Condé, em contraponto, manteve o mesmo time que venceu o Clássico-Rei no jogo de ida.

Do lado do Fortaleza, a melhor oportunidade aconteceu com um chute de Moisés da intermediária, após sobra em cobrança de escanteio – a finalização saiu por cima da baliza. Do lado do Ceará, Marllon quase marcou de cabeça, já nos acréscimos, mas a bola passou rente à trave. Mérito para o sistema defensivo dos dois times, que não deram espaço e não falharam nos momentos sem posse.