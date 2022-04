Fortaleza chega ao 45º título estadual e iguala número de conquistas do Ceará

Com quatro títulos consecutivos, Tricolor do Pici alcançou rival, e vai ter a chance de igualar o penta do Vovô e se isolar como maior campeão em 2023

Com a goleada por 4 a 0 sobre o Caucaia e a confirmação do tetracampeonato estadual, o Fortaleza chegou ao 45º título do Campeonato Cearense, e se iguala ao maior rival, Ceará, como maior campeão do Estado.

É também o segundo tetracampeonato do Tricolor do Pici — quatro títulos consecutivos —. O Leão havia conquistado o seu primeiro tetra de 2007 a 2010, e agora venceu de 2019 a 2022.

Assim, em 2023, além de poder se isolar como maior campeão cearense, o Leão também vai poder se igualar ao Ceará, que é o único time que conquistou um pentacampeonato estadual — cinco campeonatos cearenses de forma seguida.

Os dois rivais estão bem à frente do terceiro colocado, Ferroviário, que conquistou nove títulos cearenses. Depois vem Maguari, com quatro, América-CE, com dois, e Icasa, Orion, Tramways, Calouros do Ar, Gentilândia e Tiradentes, com um título cada.

