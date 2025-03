Paz evita polêmica em reencontro do Fortaleza com Colo-Colo: "Clube que respeitamos"

FORTALEZA, CE, BRASIL, 07-04.2022: Moises. Fortaleza x Colo-Colo pela Libertadores na Arena Castelão, fse de grupos. em epoca de COVID-19. (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO) / Crédito: Aurelio Alves

Os dirigentes dos dois clubes construíram boa relação na época dos confrontos pelo principal torneio da América do Sul, mas tiveram conflito no ano seguinte, após o time do Pici acertar com o centroavante argentino. Nesta temporada, o Fortaleza enfrentará o Cacique primeiro como visitante, em Santiago, e depois atuará em casa, na Arena Castelão.