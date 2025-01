Corte Arbitral encerra caso Lucero com decisão favorável ao Fortaleza e sem sanções

Atacante Lucero no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) chegou a uma sentença final em relação ao processo movido pelo Colo-Colo, do Chile, contra o Fortaleza Esporte Clube e o atacante argentino Juan Martín Lucero. O Tricolor foi informado da decisão nesta quinta-feira, 16.

De acordo com nota oficial divulgada pelo clube cearense, a CAS, instância máxima do esporte mundial, reconheceu que o Fortaleza e o atleta atuaram de maneira regular em relação ao desligamento contratual com o Colo-Colo, e afastou definitivamente qualquer aplicação de sanções.



“O Fortaleza vê com naturalidade o encerramento definitivo deste caso. O reconhecimento final da Corte Arbitral do Esporte reforça os valores do clube em todos os seus movimentos de mercado. Sempre baseados em convicção, eficiência, boa fé e firmeza jurídica” disse Alex Santiago, diretor de futebol da SAF do Leão.

Com a sentença final, o Colo-Colo não tem mais opção de entrar com recurso da decisão e o caso está encerrado.

Em abril de 2024, conforme noticiado pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, o Colo-Colo propôs ao Fortaleza um acordo de dois milhões de dólares para finalizar o processo envolvendo a contratação de Lucero.



No mês seguinte, em maio, o jornalista César Luis Merlo, do portal En Cancha, do Chile, divulgou que o Leão aceitou pagar o montante equivalente a R$ 10,2 milhões na cotação da época para finalizar o imbróglio jurídico.

Na nota divulgada nesta quinta-feira, 16, entretanto, o Fortaleza não deu detalhes sobre eventuais acordos no processo e nem confirmou se pagou alguma quantia financeira ao Colo-Colo.

Relembre o caso Lucero

No dia 13 de janeiro de 2023, o Fortaleza anunciou a contratação do atacante Lucero após o jogador se destacar no Colo-Colo. Três meses depois, a equipe chilena acionou o clube cearense na Fifa alegando que o Tricolor do Pici teria induzido o atacante argentino a rescindir para acertar com o Leão.



No dia 8 de agosto de 2023, a Fifa acatou a reclamação do Colo-Colo e o Tribunal de Demandas da instituição emitiu uma decisão, de efeito imediato, que suspendeu o atacante por quatro meses, além de uma punição ao Tricolor que impedia o clube de contratar jogadores por um ano.

A decisão cabe recurso, apresentado pelo Fortaleza, que conseguiu a liberação do jogador nove dias depois. Em dezembro, o Fortaleza também alcançou a suspensão do transfer ban, que o impedia de contratar novos atletas, até que as audiências fossem realizadas e as resoluções do caso apresentadas.