Fifa suspende Lucero e pune Fortaleza com um ano sem poder contratar novos jogadores

O caso envolvendo Lucero, seu ex-clube Colo-Colo-CHI e o Fortaleza ganhou um novo capítulo. O Tribunal de Demandas da Fifa emitiu uma decisão, de efeito imediato, que suspende o atacante por quatro meses, além de uma punição ao Tricolor que impede o clube de contratar jogadores por um ano. A decisão cabe recurso. + Lucero, do Fortaleza, quebra silêncio sobre saída do Colo-Colo: "Deixei 1 milhão de dólares"

Desta forma, caso o Fortaleza não consiga um efeito suspensivo da decisão em tempo hábil, Lucero não poderá ser relacionado para o importante duelo contra o Libertad-PAR, às 19 horas desta terça, 8, na Arena Castelão, pelo segundo e decisivo confronto válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Na análise do caso, o Tribunal de Demandas da Fifa considerou que o Fortaleza induziu Lucero a quebrar o contrato com o Colo-Colo e que o clube cearense não apresentou evidências para provar o contrário - essa foi a justificativa para banir o Leão por um ano sem poder contratar novos jogadores. O time chileno acionou a entidade em abril. A pedida dos chilenos era de que Lucero e Fortaleza pagassem, juntos, cerca de US$ 2 milhões, além de suspensão do jogador de quatro a seis meses do futebol. A Fifa aceitou parcialmente o pedido e aplicou as punições citadas anteriormente. Em entrevista ao portal chileno en Cancha, no último dia 15 de junho, Lucero revelou que desembolsou US$ 1 milhão para o Colo-Colo na época de sua saída para o Fortaleza. "Naquele momento, me doeu porque eu fui respeitoso com eles. Mas hoje, já mais frio, entendo que cada um cuida do seu trabalho. Não fui livre do clube, deixei 1 milhão de dólares da cláusula", contou.



Em nota oficial, o Fortaleza informou que foi surpreendido com a decisão da Fifa. O clube reafirmou, no comunicado, que "tratou com o atleta Juan Martin Lucero, em condição de jogador livre, e mediante a devida comprovação documental" na época da negociação com o atacante. O Tricolor do Pici informou que o recurso cabível à referida decisão, à Corte Arbitral do Esporte, já se encontra em vias de elaboração e será apresentado em tempo hábil. Entenda o caso O argentino de 31 anos iniciou a atual temporada com contrato vinculado ao Colo-Colo, mas optou por aceitar a proposta do Fortaleza em janeiro de 2023. À época, o clube chileno foi resistente à liberação do jogador e afirmou que buscaria nos tribunais uma resolução.