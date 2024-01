CAS suspende TransferBan e Fortaleza está liberado para realizar novas contratações

Com a decisão, concedida nesta quarta-feira, 13, o Leão do Pici está apto novamente para realizar contratações nas próximas janelas de transferências

Dessa maneira, o Leão do Pici está totalmente livre para realizar novas contratações nas próximas janelas de transferências. Agora, o time cearense aguarda um novo julgamento, ainda sem data marcada, perante o CAS, momento este em que o teor integral do processo será reapreciado, para saber a decisão final.

Através de nota oficial, o Fortaleza informou que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) suspendeu todos os efeitos da decisão do Tribunal de Demandas da FIFA, que havia aplicado um TransferBan ao clube cearense por imbróglios na contratação de Juan Martín Lucero . A decisão foi concedida nesta quarta-feira, 13.

Veja a nota oficial do Fortaleza:

"O Fortaleza Esporte Clube informa que a Corte Arbitral do Esporte, através de decisão concedida na presente data, SUSPENDEU TODOS OS EFEITOS da decisão do Tribunal de Demandas da FIFA, que havia determinado a imposição de proibição de registrar novos atletas (TransferBan). Portanto, o Fortaleza EC encontra-se livre para realizar contratações nas próximas janelas de transferências. O clube aguardará novo julgamento perante o CAS, oportunidade em que o teor integral do processo será reapreciado."

Relembre o caso

No dia 8 de agosto deste ano, o Tribunal de Demandas da Fifa emitiu uma decisão, de efeito imediato, que suspendia o atacante Juan Martín Lucero por quatro meses e aplicava uma punição que impedia o Fortaleza de registrar novos atletas, ou seja, contratar, pelo período de um ano (duas janelas de transferências).

Ao analisar o caso envolvendo a polêmica saída de Lucero do Colo-Colo (Chile), a Fifa considerou que o Fortaleza induziu o atleta a quebrar contrato com o time chileno e que o clube cearense não apresentou evidências suficientes para provar o contrário. Com esta justificativa, a entidade máxima do futebol mundial puniu o Leão com um ano sem poder contratar jogadores.

Em abril deste ano, o Colo-Colo entrou com uma ação na Fifa com os seguintes pedidos: Lucero e Fortaleza pagarem, juntos, cerca de US$ 2 milhões e a suspensão do jogador de quatro a seis meses do futebol. A entidade aceitou parcialmente o pedido e aplicou as punições citadas neste texto.

Nove dias depois da notificação da punição, ou seja, no dia 17 de agosto, o Fortaleza conseguiu um efeito suspensivo junto ao Tribunal de Demandas da Fifa e Lucero pôde voltar a atuar normalmente pelo clube durante a temporada. Enquanto esteve suspenso, o camisa 9 perdeu apenas duas partidas do Tricolor e retornou contra o Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão.