Exclusivo: as versões de Fortaleza, Lucero e Colo-Colo em ação na Fifa

Atacante Lucero no jogo Flamengo x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Os chilenos alegam que Lucero não tinha uma justa causa para encerrar o contrato e deveria ser responsabilizado por esta violação. O clube ainda defendia que deveria ser recompensado financeiramente pelo jogador argentino e que o Fortaleza deveria ser solidariamente responsável. Para chegar ao montante que considerava justo, o Colo-Colo somou o 1,2 milhão de dólares investidos para contratar o paraguaio Lezcano, subsituto de Lucero, e os cerca de 900 mil dólares que faturaria em vendas de camisas em 2023, chegando aos 2,1 milhões de dólares pedidos inicialmente. Além disso, os chilenos cobravam sanções esportivas ao jogador e ao Tricolor. Versão de Lucero Em resposta à ação do antigo clube, Juan Martín Lucero afirmou que o Colo-Colo notificou que exerceria a opção de compra, mas não pagou a primeira parcela de 450 mil dólares — os chilenos dizem que não pagaram porque o contrato foi encerrado antes. O atacante alegou que a cláusula 5 do contrato de opção de compra tratava de "cláusula penal" e cobria "diretamente ou indiretamente, de forma prevista ou imprevista, danos patrimoniais e morais".

Ao se manifestar no caso, o Fortaleza alegou que o artigo 6 do contrato de trabalho entre Lucero e Colo-Colo, iniciado em 4 de janeiro de 2022, encerrava-se em dezembro de 2023, "exceto no caso do clube provocar a opção de extensão até 2025, ou de o jogador decidir terminar no final de 2022". Acerca das cifras exigidas pelos chilenos, o Leão diz que Lezcano estava livre no mercado — ou seja, o valor pago pelo Cacique para contratá-lo foi pago diretamente a ele — e que o clube não apresentou nenhuma evidência substancial de que sofreria prejuízo sem Lucero no elenco em 2023. O Tricolor reforça que contratou o camisa 9 como um agente livre no mercado e que não o induziu a deixar o Colo-Colo. Por fim, o clube do Pici pede à Câmara que caso o atacante seja condenado a pagar o ex-time, que o Fortaleza não seja considerado responsável de forma solidária; e que os chilenos arquem com os custos legais da ação, em valor não inferior a 40 mil dólares. O Cacique rebate que o Leão não apresentou argumento válido que o exonere da responsabilidade.