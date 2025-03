Ex-Ceará, Jhon Vásquez será rival do Fortaleza na Libertadores

O Leão do Pici está inserido no Grupo E da competição, ao lado de Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Atletico Bucaramanga-COL

O Fortaleza descobriu, na noite desta segunda-feira, 17, seus adversários na Copa Libertadores da América de 2025. O Leão do Pici está inserido no Grupo E da competição, ao lado de Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Atletico Bucaramanga-COL, time do atacante Jhon Vásquez, que defendeu o Ceará em 2022, na Série A.

O colombiano de 30 anos defendeu o Ceará no segundo semestre de 2022 e atuou contra a equipe de Vojvoda durante os últimos 30 minutos do Clássico-Rei válido pelo Brasileirão daquele mesmo ano.