Alex Santiago crê em fim do transferban do Fortaleza até o final do ano: "Na expectativa"

O diretor do Leão do Pici tranquilizou o torcedor tricolor em relação ao assunto. Ele revelou que o clube está na expectativa do fim da punição ainda em 2023

As expectativas do Fortaleza quanto ao fim do transferban ainda neste ano são boas. Convidado do programa Esportes do Povo desta quarta-feira, 6, Alex Santiago, 2º vice-presidente do Tricolor do Pici, comentou sobre a punição e tratou de tranquilizar o torcedor.

“O que eu posso comunicar para o torcedor é que o Fortaleza está muito tranquilo, no sentido de entender que lidou com um atleta livre (Lucero), que comprovou que estava livre de contrato documentalmente. E aí estamos deixando com o jurídico, já está em vias de recurso para a Corte Arbitral do Esporte."