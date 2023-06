Lucero, do Fortaleza, quebra silêncio sobre saída do Colo-Colo: "Deixei 1 milhão de dólares"

Juan Martín Lucero quebrou o silêncio sobre a polêmica saída do Colo-Colo, em entrevista ao portal chileno En Cancha. Passados cinco meses desde que foi oficializado como reforço do Fortaleza, esta é a primeira vez que o atacante argentino, que sequer foi apresentado oficialmente à imprensa em coletiva, falou sobre o caso.

Segundo Lucero, o Fortaleza fez o primeiro contato em 10 de dezembro de 2022, quando o atleta argentino estava de férias. O jogador conta que estava em uma situação cômoda no Colo-Colo e analisou a oferta tricolor com a família.

"Contei aos dirigentes (do Colo-Colo) e ao Gustavo Quinteros (treinador). Notei que a diretoria não deu muita importância, mostraram pouco interesse. Ninguém me chamou depois disso, nem o presidente do clube, somente o Daniel Morón (gerente de Futebol) falava comigo", explicou Lucero.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vice-artilheiro do Fortaleza na temporada, Lucero volta a marcar após 1 mês

Defesa de Lucero entrega à Fifa versão do atleta sobre saída do Colo-Colo

Questionado se a oferta do Fortaleza chegou antes de o Colo-Colo executar a opção de compra de 900 mil dólares, o centroavante afirma que o clube chileno lhe avisou por email que iriam comprar o seu passe dois dias antes de o prazo vencer.

O jogador explicou ainda que isto teria ocorrido depois de um conhecido seu que estava no clube avisar a Morón que o prazo de compra estava próximo do vencimento.

"Aí executaram a opção (de compra), mas nunca pagaram por meu passe. A única coisa que fiz foi executar uma cláusula (de saída) que estava em meu contrato. Por isso, não tenho raiva, nem rancor com ninguém do clube", disse o atual camisa 9 do Fortaleza.

A saída do Colo-Colo foi bastante conturbada com acusações da diretoria do clube chileno e críticas da torcida. "Naquele momento, me doeu porque eu fui respeitoso com eles. Mas hoje, já mais frio, entendo que cada um cuida do seu trabalho. Não fui livre do clube, deixei 1 milhão de dólares da cláusula", contou.

O centroavante explicou ainda o motivo de ter demorado tanto tempo para falar sobre o caso. "Ao sair do Colo-Colo, eu sentia que devia respeito ao Fortaleza, que havia me contratado e confiado em mim. E falar sobre isso na época era relembrar tudo. E se fizesse naquele momento, a torcida, talvez, iria ficar irritada com a diretoria, e eu não queria que isso ocorresse."

Lucero comenta sobre Colo-Colo ter acionado a Fifa

Em abril deste ano, o Colo-Colo entrou com uma ação na Fifa contra o jogador, pedindo a quantia de cerca de R$ 10,6 milhões, além de suspensão de quatro a seis meses do futebol. O clube situado em Santiago-CHI argumenta que não havia cláusula de saída prevista no contrato de Lucero, algo que é rechaçado pelo próprio atleta e pelo Fortaleza.

"Estou muito tranquilo. Me aconselhei antes de decidir sair. Falei com meus advogados e o pessoal do Fortaleza viu o meu contrato com o Colo-Colo. Se um clube vê meu contrato e me contrata, é porque está tranquilo. Todos os advogados concordam que não houve nada fora da lei, mas pode acontecer de ganhar ou perder na Fifa", afirmou Lucero.