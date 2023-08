Fortaleza consegue efeito suspensivo e Lucero está liberado para jogar

O atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza, está liberado para jogar. O Tricolor do Pici conseguiu efeito suspensivo junto ao Tribunal de Demandas da FIFA, que havia punido o camisa 9 para ficar fora do gramados por quatro meses. Com isso, o atleta estará a disposição de Juan Pablo Vojvoda para o duelo contra o Internacional, no sábado, 19, às 16 horas, no Beira-Rio. A informação foi divulgada em nota pelo clube.

O argentino viajou com o restante do elenco para Porto Alegre. Dentro da diretoria tricolor, existia uma expectativa que a decisão fosse positiva para os lados do Pici.