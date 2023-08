Veja cláusulas do contrato de Lucero com Colo-Colo, motivo de imbróglio na Fifa

Atacante Juan Martín Lucero comemora gol em jogo do Colo-Colo pelo Campeonato Chileno Crédito: Divulgação/Colo-Colo

Atacante Lucero com prêmio de melhor do jogo Colo-Colo x Alianza Lima, pela Copa Libertadores 2022 Crédito: Staff Images /CONMEBOL Já a cláusula 5 do contrato de opção de compra de direitos dizia: "5. OPÇÃO PREFERENCIAL

O Clube poderá exercer uma opção preferencial sobre qualquer outro clube de futebol profissional, para adquirir a propriedade de 80% dos direitos econômicos e os direitos federativos do Jogador, para as Temporadas 2024 e 2025 do futebol profissional chileno. O exercício do uso da opção de compra deverá ser comunicada pelo e-mail do Jogador indicado na documentação, bastando a comunicação por e-mail para que se entenda exercida por parte de Colo-Colo. As partes acordam que o valor da opção de compra de 80% dos direitos econômicos derivados dos direitos federativos do Jogador para as Temporadas 2024 e 2025, chegam à soma líquida de 900 mil dólares (novecentos mil dólares dos Estados Unidos da América). O prazo limite para exercer a opção aqui assinalada é 1 de dezembro de 2022. Se até esta data Colo-Colo não houver exercido a opção, o Jogador terá a faculdade exclusiva de decidir se quer continuar no Colo-Colo na temporada 2023 ou se deseja rescindir o contrato de trabalho que o vincula ao Clube. Se decidir não continuar com o vínculo, bastante a comunicação entre 15 e 31 de dezembro de 2022 para rescindir o vínculo sem sanção e nenhuma reclamação econômica de qualquer tipo (incluindo indenização por rescisão, reembolso pelos valores pagos por direitos econômicos e/ou qualquer outro conceito).