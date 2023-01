Fortaleza oficializa a contratação do atacante argentino Martín Lucero

Artilheiro do Colo-Colo na última temporada, o camisa 9 chega ao Tricolor do Pici após uma longa novela envolvendo o clube chileno. Contrato com o Leão é válido até 2025

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, Juan Martín Lucero, de 31 anos, é jogador do Fortaleza. O atacante argentino, que já fez exames na capital cearense, foi oficializado como novo reforço do Tricolor do Pici nesta sexta-feira, 13, com contrato definitivo válido até o fim de 2025.

Artilheiro no Colo-Colo-CHI, Lucero participou de 39 jogos com a camisa do Cacique na última temporada, sendo responsável por 24 gols e seis assistências. O atacante também se destacou em 2021, pelo Vélez Sarsfield-ARG, quando balançou as redes 18 vezes em 62 partidas.

O camisa 9 treinou até 31 de dezembro na pré-temporada do Colo-Colo, mas não retomou os trabalhos no novo ano e nem sequer viajou para a parte de preparação do clube chileno realizado na Argentina. Antes de desembarcar na capital cearense, Lucero passou alguns dias na cidade de Curitiba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atleta chega ao Tricolor do Pici sob grandes expectativas. Com boa mobilidade e ótima capacidade de finalização, o atleta agrega características importantes para o estilo de jogo de Vojvoda, composto por intensidade e versatilidade. No Leão, o atacante disputará posição com Thiago Galhardo e Silvio Romero no setor central da grande área adversária.

Sobre o assunto Lucero se despede do Colo-Colo e explica saída do clube chileno

Christian Bernardi agradece ao Fortaleza e fala em tratamento "pós-Covid"

Novela finalmente chega ao fim

No dia 3 de janeiro, a diretoria do Colo-Colo concedeu entrevista coletiva confirmando que Lucero avisou que não retornaria e que havia recebido proposta do Fortaleza. No momento, o presidente do clube chileno, Alfredo Stöhwing, afirmou que o vínculo com o atacante, que iria até o final de 2025, não tem multa rescisória. O mandatário ainda enfatizou que iria "até as últimas consequências" para defender os "direitos com todo o peso da lei".

O estafe do argentino, por sua vez, entendia que o contrato tinha, sim, multa rescisória, e que o pagamento era suficiente para tirá-lo do Colo-Colo. Em meio ao imbróglio, o Fortaleza se via respaldado juridicamente para concretizar a transferência sem sofrer qualquer sanção.

Tags