Fortaleza vê respaldo jurídico para contratar Lucero, do Colo-Colo; entenda o caso

A situação de Juan Martín Lucero no mercado da bola movimenta os bastidores nos primeiros dias de 2023. O argentino de 31 anos tem contrato com o Colo-Colo, do Chile, mas aceitou proposta do Fortaleza e tem acordo encaminhado. O Cacique sinaliza a intenção de endurecer a transação, mas o clube do Pici vê respaldo jurídico para realizar a operação sem qualquer tipo de sanção, apurou o Esportes O POVO.

O atacante já havia sido disputado por chilenos e brasileiros na virada de 2021 para 2022, após se destacar no Vélez Sarsfield, da Argentina, com 18 gols em 62 jogos. As tratativas com o Tricolor caminhavam para um acordo à época, mas Lucero preferiu rumar para Santiago. No Colo-Colo, acabou encontrando o Leão em duas ocasiões, pela Copa Libertadores — inclusive balançando as redes.

O camisa 9 assumiu o papel de referência e teve ótimo desempenho na última temporada: marcou 24 tentos e deu seis assistências em 39 atuações. O rendimento levou o clube a exercer a opção de compra e firmar contrato com o centroavante até o final de 2025, anúncio realizado há pouco mais de um mês.

De acordo com o jornalista Cesar Luis Merlo, do portal En Cancha, os chilenos desembolsaram 900 mil dólares (em torno de R$ 4,8 milhões) para ter Lucero por mais três temporadas e o vínculo definitivo tem multa de 1 milhão de dólares (R$ 5,34 milhões na cotação atual). E é este o principal ponto de discórdia no cenário atual.

O Colo-Colo entende que este montante seria uma cláusula de penalidade para a quebra de contrato antecipada, podendo ser acionada apenas a partir de 2024, e, além disso, ainda seria necessário pagar um valor pela negociação em si; o estafe do Lucero, por sua vez, considera que o milhão de dólares é o valor necessário para tirá-lo de Santiago já a partir de agora.

À procura de um novo centroavante para 2023, o Fortaleza tomou nota da situação, voltou a demonstrar interesse no argentino e chegou a um acordo para contratá-lo. O Tricolor não deve se envolver na situação com o Cacique. O próprio atacante já avisou aos chilenos que não pretende permanecer, deve enviar notificação e desembolsar as cifras, que serão compensadas no vínculo com o Leão — possivelmente em luvas.

O Colo-Colo indicou que pode dificultar a mudança de clube de Lucero e até bloquear a documentação do jogador para impedir que a transferência seja concluída e o Fortaleza não consiga registrá-lo no BID da CBF, podendo levar o caso à Fifa. No Pici, em meio ao sigilo e à cautela sobre o tema, a garantia é de que o caso foi estudado sob todos os aspectos para conseguir um desfecho positivo e evitar sanções desportivas ou financeiras.

Sonho antigo do Tricolor, Lucero chegaria ao clube para se juntar a Thiago Galhardo, Silvio Romero, Pedro Rocha, Moisés, Romarinho, Depietri e Gustavo Coutinho no setor ofensivo. Robson, que também era opção no ataque, foi vendido para o Coritiba.

Até o momento, o Leão já confirmou Yago Pikachu, Bruno Pacheco e Cristian Bernardi como reforços para 2023. O goleiro João Ricardo, o lateral-direito Dudu e o lateral-esquerdo Lucas Esteves também serão anunciados em breve.

