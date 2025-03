Paz analisa rivais do Fortaleza na Libertadores, revela alívio e reforça fator casa

O sorteio dos grupos da competição continental ocorreu nesta segunda-feira, 17, com o Leão do Pici ficando no grupo E

O Fortaleza conheceu, na noite desta segunda-feira, 17, seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Integrando o grupo E, o escrete vermelho-azul-e-branco enfrentará Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Atlético Bucaramanga-COL. Com isso, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, analisou os adversários sorteados, revelou alívio com o rival do pote 4 e destacou a importância do fator casa.

"Eu entendo que qualquer grupo seria difícil, porém, nos livramos de pegar um adversário mais forte do pote 4, por exemplo, o Barcelona do Equador, Bahia ou Cerro Porteño, mas com todo o respeito ao Atlético Bucaramanga, que foi campeão recentemente na Colômbia. Será a primeira vez que o Fortaleza vai jogar em solo colombiano, mais uma marca para o nosso clube", destaca.