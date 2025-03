Fortaleza na Libertadores: estreia será contra o Racing no Castelão; veja ordem dos jogos

Fase de grupos do torneio continental começará no dia 2 de abril e será disputada até 28 de maio. Primeiro e último jogos do Leão serão contra a tradicional equipe argentina

O Fortaleza já conhece a ordem dos adversários que terá pela frente na fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A estreia do Leão do Pici será diante do Racing-ARG, como mandante, na Arena Castelão, e encerrará diante do próprio time argentino, em Avellaneda.

A fase de grupos do principal torneio da América do Sul começará em 2 de abril e seguirá até 28 de maio — a tabela detalhada ainda não foi divulgada pela Conmebol.