Clube dos EUA abre negociação com Fortaleza e quer contratar Hércules para 2025

Volante Hércules no jogo Fortaleza x Atlético-GO, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Uma das principais revelações do futebol cearense nos últimos anos, o volante Hércules, do Fortaleza, está na mira do Austin FC, dos Estados Unidos. O Esportes O POVO apurou que o clube da MLS já abriu negociação com o Tricolor e deseja concretizar a operação ainda este ano para levar o piauiense de 23 anos em 2025, quando a janela de transferências será aberta. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As conversas entre as duas equipes têm avançado, mas ainda com pontos importantes a serem alinhados entre todas as partes — Austin, Fortaleza e o estafe de Hércules. O camisa 35 tem contrato com o Leão até o final de 2026, com multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 60,8 milhões na cotação atual).

O Austin FC — clube que Pochettino já defendeu — quer agilizar o acordo para evitar a concorrência de outros clubes entre dezembro e janeiro, quando as movimentações no mercado da bola são mais intensas, e garantir a presença de Hércules para 2025. O estafe do jogador entende que a ida para uma liga em ascensão e observada pelos europeus pode ser um bom passo na carreira. Já o Fortaleza aceita vender o volante se as tratativas chegarem às cifras desejadas, até pela necessidade de negociar atletas para manter a saúde financeira. O clube do Pici considera que o potencial e as características de Hércules rendem uma boa venda. Além disso, o meio-campo já tem um reforço garantido para o próximo ano: Pol Fernández, titular do Boca Juniors, assinou pré-contrato. O interesse dos americanos partiu do diretor esportivo Rodolfo Borrell, que trabalhou como auxiliar técnico de Guardiola no Manchester City de 2016 a 2023, até se transferir para o Austin. O dirigente espanhol se interessou por Hércules e procurou o Fortaleza para entender a viabilidade e as condições de uma transferência. Vale lembrar que o executivo de futebol do Leão, Bruno Costa, trabalhou em clubes da MLS por sete anos.

Hércules cobiçado no mercado da bola Em abril do ano passado, o meio-campista foi alvo do Flamengo, que manteve conversas com os tricolores, mas não enviou proposta. O camisa 35 também despertou a atenção de clubes da Europa, entre ofertas e sondagens: Spartak Moscou, da Rússia; Le Havre, da França; dois alemães e dois italianos. Hércules esteve próximo de ser vendido para o Lecce, da Itália, pelo valor de 4,5 milhões de euros (em torno de R$ 24,1 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos, mas a grave lesão sofrida no joelho, em julho de 2023, impediu que a venda fosse finalizada. Fortaleza e Corinthians se enfrentaram na Arena Castelão pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Crédito: Samuel Setubal/O POVO

A trajetória de Hércules Com passagens por Tiradentes, Crato e Atlético-CE antes de chegar ao Pici, Hércules foi contratado pelo Fortaleza para o time de aspirantes e foi integrado ao elenco profissional em 2022. No dia 9 de julho do ano passado, o volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no Castelão, pela Série A. Foi submetido a cirurgia em agosto e deu início ao período de recuperação. O retorno aos gramados, após quase nove meses, ocorreu no duelo contra o Maranhão, no dia 27 de março, pela Copa do Nordeste.