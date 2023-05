Itália, Alemanha e França: Hércules, do Fortaleza, vira alvo de clubes da Europa

Valorizado no mercado da bola, o jovem volante Hércules, do Fortaleza, está na mira de clubes do Brasil e exterior. Em meio à retomada do interesse do Flamengo no camisa 35, equipes da Europa — de países como Alemanha, Itália e França — desejam contratar o jogador na próxima janela de transferências, no meio do ano, apurou o Esportes O POVO.

No território nacional, o piauiense de 22 anos foi cobiçado pelo Rubro-Negro e também pelo Palmeiras, que consultaram as condições de uma eventual negociação de olho na janela de julho. O meio-campista está prestes a completar o sétimo jogo pelo Tricolor na atual edição do Campeonato Brasileiro, o que inviabilizaria transferência para outro clube da competição.

No futebol europeu, o período para contratações também começará em julho nos principais centros e já há movimentações. Além do estafe de Hércules, comandado pelo ex-atacante Ari, outros agentes têm participado de conversas e são utilizados como intermediários entre as partes — o time interessado, o Fortaleza e o jogador.

O principal deles é André Cury, empresário de dezenas de atletas — alguns do próprio Leão, como Benevenuto, Zé Welison e Romarinho — e com trânsito livre no mercado nacional e internacional. No ano passado, por exemplo, Cury intermediou a venda do também volante Éderson, que estava no Fortaleza por empréstimo, para a Salernitana, da Itália, e depois para a Atalanta, do mesmo país.

As sinalizações vindas da Europa de possíveis ofertas deixam o Tricolor confiante de que a venda de Hércules será uma das maiores — ou a maior — da história do futebol nordestino. A ida para o exterior, inclusive, seria em cifras superiores aos 4 milhões de euros (em torno de R$ 20 milhões) desejados na última janela.

O meio-campista tem contrato com o Leão até o final de 2026, com multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 54,2 milhões na cotação atual). Recentemente, o Leão do Pici foi procurado pela CBF para enviar documentação do camisa 35, o que poderia indicar uma convocação ou presença na pré-lista da seleção brasileira para as datas Fifa de junho.

Alemães, italianos e franceses interessados

Pelo potencial de evolução na carreira e consultas já recebidas, Hércules almeja a ida para um centro atrativo no Velho Continente — a decisão será tomada junto com a família. O Spartak Moscou, da Rússia, teve proposta recusada. Ari fez carreira no país do leste europeu e defendeu a seleção nacional, mas o cenário de guerra levou o camisa 35 a rechaçar a possibilidade.

O Le Havre, da França, que já tinha feito sondagem no início deste ano, lidera a Segunda Divisão nacional e aguarda a concretização do acesso à elite para buscar reforços no mercado, ainda com o piauiense no radar. Da Alemanha, dois clubes manifestaram interesse, enquanto outras duas equipes da Itália também têm o volante do Leão como alvo.