Flamengo procura Fortaleza para compra de Hércules

Com a janela de transferências do futebol brasileiro prestes a se encerrar, o Fortaleza foi procurado pelo Flamengo para uma possível venda do volante Hércules. O Tricolor fez uma pedida e espera um retorno do Rubro-Negro para que a negociação possa evoluir.

O Esportes O POVO apurou que logo após ser consultada, a diretoria tricolor entrou em contato com dirigentes do Atlético-CE, que possuem metade dos direitos econômicos do jogador. Apesar dos dois clubes possuírem 50%, a prerrogativa de negociação é do Leão, dos valores a opção de para quem vender.

Se o Flamengo aceitar pagar o que pede o Fortaleza, o negócio deve andar rápido, já que a janela de transferências só vai até 20 de abril, para aqueles que jogaram competições estaduais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se Hércules for vendido, no entanto, as duas equipes cedem parte dos direitos que possuem. Em caso de negócio, se o comprador adquirir 70% do atleta, por exemplo, Fortaleza e Atlético-CE vendem, cada um, 35%.

O Flamengo, porém, não é a única equipe de olho na joia tricolor, de apenas 22 anos. Times do exterior também já manifestaram interesse e o Fortaleza pode esperar a abertura das janelas europeias, que estão próximas. A situação com o time carioca, no entanto, é mais concreta.

A multa rescisória do atacante Hércules é de 10 milhões de euros, conforme apurou o Esportes O POVO, mas é provável que o pedido do Fortaleza seja inferior a este valor, que geralmente é colocado como proteção.

Agregado ao time profissional do Fortaleza desde 2022, Hércules acumula 69 partidas com a camisa tricolor, 11 gols marcados e duas assistências.



Tags