Hércules, do Fortaleza, passa por cirurgia de reconstrução do ligamento do joelho

O volante do Leão do Pici foi submetido ao procedimento na tarde desta quarta-feira, 2, e deverá receber alta em breve para dar início ao processo de recuperação junto ao DM do clube

Titular do Fortaleza antes da grave lesão no joelho esquerdo, o volante Hércules iniciou, de fato, o processo de recuperação. Na tarde desta quarta-feira, 2, em um hospital da capital cearense, o atleta realizou uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior.

O procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso e o atleta receberá alta em breve. Em sua conta oficial no Instagram, o atleta publicou uma foto no quarto do hospital, acompanhado de alguns familiares, com a seguinte legenda: “Obrigado meu Deus”.

Agora, com a cirurgia realizada, Hércules irá iniciar o protocolo de recuperação com a equipe do departamento médico do Fortaleza. Segundo avaliações prévias, o tempo para o atleta estar 100% reabilitado e apto para treinar com bola é de nove meses.

O Fortaleza, em breve, soltará uma nota oficial a respeito do assunto.



Lesão de Hércules

O atleta de 22 anos sofreu uma entorse no joelho esquedo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR no dia 10 de julho, na Arena Castelão, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os exames confirmaram uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA).