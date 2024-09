Vojvoda revela cobrança de torcedor do Fortaleza e reconhece erro: "Principal responsável sou eu"

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, admitiu que houve uma pequena discussão com um torcedor tricolor na saída do gramado após a derrota para o Corinthians, por 2 a 0, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024. Contudo, ressaltou que acha a cobrança válida e ressaltou que se considera o principal responsável pelo momento turbulento – de quatro jogos sem vencer – do Leão do Pici.

A fala aconteceu na entrevista coletiva concedida pelo argentino após o apito final, na noite desta terça-feira, 17. Após a pergunta do repórter Miguel Brilhante Júnior, da Rádio O POVO CBN, Vojvoda assumiu seus erros, mas rechaçou que teria seguido a discussão com o torcedor.