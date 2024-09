Pedro Augusto afirma que Fortaleza precisa ter "cabeça fria" para reverter desvantagem na Sula

Volante do Fortaleza, Pedro Augusto foi um dos jogadores que falaram após a derrota tricolor por 2 a 0 para o Corinthians, nesta última terça-feira, 17, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 28 da equipe afirmou que a hora é de rever os erros cometidos na partida, sem arranjar um culpado para o resultado negativo.

"Agora não é o momento de apontar nada (culpado). Vamos assistir o jogo, ver o que fizemos de bom e ruim e aprender. Tem muita coisa pela frente e estamos vivos em tudo", pontuou o atleta, que entrou no duelo ao longo do segundo tempo, na vaga do zagueiro Titi.