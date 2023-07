Com gol de Pikachu, Fortaleza vence Athletico-PR no Castelão e encosta no G-6 da Série A

No Castelão, o Tricolor do Pici teve dificuldade, mas conseguiu sair com a vitória diante do Furacão e continua invicto no Gigante da Boa Vista

Voltando a jogar na Arena Castelão, o Fortaleza venceu por 1 a 0 o Athletico Paranaense, neste domingo, 9, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Yago Pikachu marcou o único gol da partida

O resultado leva o Tricolor para próximo do G-6 da competição e mantém a invencibilidade como mandante. O time volta a campo no próximo domingo, 16, diante do Cuiabá, novamente no Gigante da Boa Vista

O jogo

No reencontro com o torcedor, o técnico Vojvoda já promoveu de cara algumas novidades na equipe titular, como por exemplo, a continuidade de Benevenuto entre os titulares, o descolamento de Brítez para a lateral-direita - essa forçada devido a ausência de Tinga - e a estreia de Marinho entre os titulares.



Mesmo diante de um adversário com muitas modificações, o Leão não teve vida fácil. Motivado pela presença do torcedor, logo se mandou ao ataque, buscando desempatar a partida. Porém, o Furacão conseguiu levar perigo com jogadas de contra-ataque. Esses lances, aliás, fizeram o time paranaense ter as chances mais claras de marcar no primeiro tempo.

As mais efetivas foram com Arriagada. Na primeira, após transição rápida, o atleta acabou chegando atrasado e desperdiçou a oportunidade. Nos minutos finais, o chileno finalizou de média distância obrigando João Ricardo a trabalhar.

Pelo lado leonino, o único lance que mais incisivo foi em chute de Marinho. O estreante da noite recebeu belo passe de Hércules e arriscou forte de fora da área, mas Bento impediu que a bola fosse parar no fundo das redes.

Além desse momento, Hércules foi protagonista da parte negativa do confronto. Aos 29 minutos, o camisa 35 disputou espaço com Léo Cittadini, mas levou a pior. Sua perna ficou presa no gramado e o jovem volante precisou ser substituído por Zé Welison. Em nota, o Fortaleza divulgou que o jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo e já iniciou tratamento nos gramados da Arena Castelão.

No segundo tempo, o panorama foi diferente. A conversa no vestiário fez com que o Fortaleza voltasse sendo mais incisivo no ataque, apostando principalmente na velocidade de Marinho. E foi justamente com o alagoano de 33 anos a melhor possibilidade de tento. Após belo lançamento saindo do campo de defesa, o futebolista saiu na cara do gol, porém, Bento saiu fechando bem o ângulo e evitou que a rede balançasse no Castelão.

Algum tempo depois, foi Thiago Galhardo que por pouco não fez os tricolores festejarem. Pochettino encontrou grande passe e o atacante saiu em velocidade, mas mandou para fora.

O embate caiu de intensidade e parecia se caminhar para o empate. Foi então que apareceu a estrela de Yago Pikachu. O paraense recebeu grande assistência e chutou sem chances para Bento, que nada pôde fazer.

O Fortaleza apenas controlou o embate, se manteve firme na defesa e conquistou mais um triunfo no torneio nacional, encostando na parte de cima da tabela.