Recuperado de lesão, Hércules volta a atuar pelo Fortaleza após quase nove meses

Recuperado após passar por uma artroscopia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o volante Hércules voltou a atuar pelo Fortaleza após quase nove meses.

A reestreia com a camisa do Tricolor do Pici aconteceu nesta quarta-feira, 27, na derrota para o Maranhão por 3 a 2, no Castelão, em São Luis-MA, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste.

A lesão do volante aconteceu no dia 9 de julho de 2023, na vitória do Fortaleza contra o Athletico-PR pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em agosto, o atleta passou pela cirurgia e deu início ao protocolo de recuperação com o departamento médico.