Marcelo Paz revela sondagens do exterior por Hércules, mas avisa: "Não nos agradaram"

O volante do Fortaleza atraiu interesse de clubes do exterior, mas os valores propostos não estiveram conforme o desejo do clube cearense

Um dos principais ativos do Fortaleza, o nome do volante Hércules constantemente tem sido levantado no mercado da bola. O jovem de 23 anos atraiu interesse de clubes do Brasil e do exterior neste ano. Durante o programa Esportes do POVO, desta quinta-feira, 6, o presidente Marcelo Paz comentou sobre o assunto.

O mandatário tricolor confirmou as sondagens do exterior ao atleta, mas ressaltou que os valores ainda não estão conforme o desejo do clube: “Teve sondagens, sondagens oficiais com números que ainda não nos agradaram. Do exterior, porque do Brasil não adianta”.

Leia Mais Fernando Miguel e Zanocelo voltam a treinar e podem enfrentar Athletico

Fortaleza oficializa empréstimo de Igor Torres à Ponte Preta

Fortaleza empresta Alix Vinicius ao Atlético-GO

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por ter disputado 12 partidas pelo Fortaleza na Série A (o limite é de 6 jogos), o volante está impossibilitado de jogar por outra equipe do país na atual edição da competição. Dessa forma, as sondagens são limitadas a clubes do exterior. Em maio, o Esportes O POVO apurou que Hércules estava na mira de equipes da Itália, França e Alemanha.

Na primeira janela de transferências do ano, quando ainda podia jogar por outro clube no Brasileirão, o meio-campista esteve no radar do Flamengo, que manifestou interesse na compra. A intenção do Tricolor do Pici era vender 65% de Hércules por cerca de R$ 20 milhões.

Sem o jogador leonino, o Rubro-negro comprou o volante Allan, do Atlético-MG.

Hércules tem contrato com o Fortaleza até o final de 2026 e multa rescisória de 10 milhões de euros, equivalente a R$ 53,6 na cotação atual. Nesta temporada, ele já entrou em campo 40 vezes, com cinco gols anotados e uma assistência.

Veja a entrevista completa com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz: